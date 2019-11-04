أخبار مصر | وزير الرياضة يستقبل نظيره البحريني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يستقبل نظيره البحريني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين بمكتبه بديوان الوزارة، كل من صالح بن عيسي بن هند المناعي مستشار ملك مملكة البحرين لشئون الشباب والرياضة ورئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين، والسفير راشد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين بمصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة تاريخ العلاقات القائمة بين مصر والبحرين وحرص البلدين على توطيد العلاقات وأطر التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى دور مستشار ملك مملكة البحرين في تطوير الرياضة البحرينية، مستعرضًا تجربة مصر على صعيد الإنجازات الرياضية المحققة في مختلف البطولات الدولية.

وأكد "صبحي" على دراسة تطوير مشروع التوأمة بين مصر والبحرين في مجال العلاقات الشبابية والرياضية بما يعود بالإيجاب على تعزيز التواصل وتبادل الثقافات بين شباب البلدين وبحيث تشهد الفترة القادمة مزيدًا من البرامج المشتركة بين البلدين؛ تكليلًا للجهود المشتركة وتأكيدًا على روابط الإخوة التي تربط الجانبين المصري البحريني.

حضر اللقاء كل من خميس محمد المقلة رئيس نادى البحرين للتنس ورئيس شركة ماركوم للخليج، والدكتور قاسم بوعلاي مندوب بالأمم المتحدة سابقًا، والدكتور عبد المجيد محمد مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم سابقًا، ومجيد عبد الله العصفور نائب أول لرابطة العربية لرواد التنس.

جاء اللقاء لبحث التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في مجالى الشباب والرياضة، وتكثيف البرامج والمشروعات المشتركة منها برامج التبادلات الشبابية والرياضية.

