أخبار مصر | وضع حجز الأساس لنادي أطباء قنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وضع حجز الأساس لنادي أطباء قنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، والدكتور أيمن خضارى، نقيب أطباء قنا، بوضع حجر الأساس لنادي نقابة الأطباء بمدينة قنا الجديدة، الذي سيقام على مساحة ٥٤٦٠ مترا مربعا ويقع في الحي المتميز بجوار مدرسة تحيا مصر ٢.

وتمت مراسم وضع حجز الأساس لنادي الأطباء بقنا بحضور واستقبال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومعاونيه وبحضور الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق بالنقابة العامة، والدكتور أحمد فتحي، أمين الصندوق المساعد، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتورة إيمان سلامة، عضو المجلس عن قطاع الصعيد، بالإضافة لأعضاء مجلس النقابة في قنا، والدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة السابق.

ومن جهته أشاد الحضور بالجهد المبذول من قبل مجلس النقابه بقنا، وقام رئيس مدينة قنا الجديدة بتنظيم جولة داخل المدينة لوفد النقابه لزيارة المنشآت الحيوية والمساكن والمدارس الجديدة ومدرسة قنا للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا داخل المدينة، وبعدها قام الوفد بزيارة للمعالم السياحية ومعبد دندرة، وأشار الوفد إلى ضرورة عمل حملة تسويقية رفيعة المستوى لإظهار ما تمتلكه مصر وما تحويه خزائن أرضها من كنوز وثروات ليست موجودة في سائر بقاع العالم.