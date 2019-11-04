أخبار مصر | شريف فاروق: صندوق "عطاء" سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف فاروق: صندوق "عطاء" سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، وعضو مجلس إدارة الصندوق،ض أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد.

وأشار إلى أن شركة "أزيموت مصر تنازلت لإدارة صناديق الاستثمار" عن أتعابها مساهمة في دعم رساله الصندوق.

وأضاف أن صندوق "عطاء" سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، وسينشىء الصندوق موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى.

وجدير بالذكر أن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق إستثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنه علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات إستثمارية متنوعة وتوجه كافة الارباح والعوائد الناتجة للانفاق علي الاغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة وأسرهم.

وبدأ إنطلاق الصندوق بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق 'تحيا مصر' لصالح ذوي الإعاقة، بالأضافة إلي دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5مليون جنيه كما يساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20مليون جنيه.

