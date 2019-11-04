أخبار مصر | غدًا.. لجنة العقيدة والفلسفة تبحث مجموعة من القضايا المهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. لجنة العقيدة والفلسفة تبحث مجموعة من القضايا المهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال د.نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن اللجنة تجتمع بشكل شهري وتناقش في كل لقاء لها عددًا من الأعمال العلمية التي تمس العقيدة الإسلامية، وما تتعرض له بعض التيارات المعاصرة في جانب العقيدة لتقديم ردود علمية ومنهجية عليها.

تناقش لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية غدًا الثلاثاء مجموعة من القضايا والأعمال العلمية المهمة، بحضور علماء وباحثين من المجمع وجامعة الأزهر في تخصصات العقيدة والفلسفة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بقيام اللجان بالدور المنوط بها والمتابعة المستمرة للقضايا المطروحة على الساحة.

وأضاف "عيّاد" أن اللجنة تضم في عضويتها علماء وباحثين في هذا التخصص من أساتذة جامعة الأزهر ومن الباحثين بمجمع البحوث الإسلامية، وتختص اللجنة برصد كل ما يتعلق بالجوانب العقدية والتي تستهدف نشر الفتن وإثارة الفوضى في المجتمع، وذلك لمواجهة هذه الدعاوى وتفنيد ما بها من شبهات، والرد عليها بمنهجية علمية واضحة تبين الحقائق للناس وتقضي على الأفكار المنحرفة والمضللة.