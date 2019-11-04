مصر | "شهيد لقمة العيش".. عاطلان يقتلان "طفل" يعمل سائق توكتوك لسرقته بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهيد لقمة العيش".. عاطلان يقتلان "طفل" يعمل سائق توكتوك لسرقته بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق بمسقى مياه بمنطقة أبو النمرس، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بدافع السرقة.

وتلقى مركز أبو النمرس بلاغا من محاسب 39 سنة، مُقيم دائرة المركز" بعثوره على جثة لشخص مجهول بمسقى مياه بذات الناحية وملفوف حول رقبته حبل.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد شخصية المجني عليه، 16 سنة، سائق.

وبسؤال والده 52 سنة كهربائي، قرر بخروج المجني عليه للعمل على التوك توك قيادته منذ يوم 30/10/2019 وعدم عودته.

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وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما كل من: عاطل والسابق اتهامه في قضيتين "مخدرات" 21 سنة،

وعاطل 21 سنة مقيمان بدائرة قسم الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا باتفاقهما على إستدراج أحد سائقي التوك توك والتخلص منه وسرقته.

وبتاريخ الواقعة استوقفا المجني عليه بالتوك توك قيادته وطلبا منه توصيلهما لمنطقة ترسا وأثناء سيرهما استغلا ظلمة الطريق وخلوه من المارة وقام الأول بلف الحبل حول رقبته فأودى بحياته وقاما بإلقاء جثته بمكان العثور واستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربا .

وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى ثلاثه آخرين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.