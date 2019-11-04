مصر | "لهروبها من 2 مليون جنيه غرامات".. التحقيق مع صاحبة محل بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لهروبها من 2 مليون جنيه غرامات".. التحقيق مع صاحبة محل بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيق مع صاحبة محل أدوات كهربائية وذلك لهروبها من أحكام قضائية بغرامات قدرها 2 مليون جنيه في منطقة الشرابية.

وكما كشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضابط مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "س. ا.م" 32 سنة صاحبة محل أدوات كهربائية ومقيمة 7 حارة عبد القوي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 16226572 لسنة 2012 الشرابية "مبان" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2 مليون جنيه، وبمواجهتها بالحكم الصادر ضدها أقرت به، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.