مصر | "خنقوه بقطعة قماش".. حبس شابين لقتلهما سائق توكتوك بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنقوه بقطعة قماش".. حبس شابين لقتلهما سائق توكتوك بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين "عاصم.ا" و"أحمد.ع" البالغان من العمر 21 عامًا، في واقعة قتل طفل ويدعى "بيشوي" البالغ من العمر 16 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لسرقة التوك توك الخاص به بمنطقة أبو النمرس.

وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل، للتصريح بالدفن، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات، بأن الشابين استدرجا المجني عليه من منطقة الطالبية لتوصليهما لمنطقة شبرا منت، ولدى وصولهما قاما بخنقة بقطعة قماش، وأاقيا بجثته بالمصرف حتى يتخلصا من جريمتهم، ثم سرقا التوك التوك وباعاه لدى 3 عملاء بمنطقة البدرشين، وببلاغ تغيب تم الوصول لأهليته وتعرف والد المجني عليه من خلال الوشم على يديه.

وتلقى الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة شاب ملقى داخل مصرف بالقرب من ترعة ترسا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"بيشوي ملاك" 16 سنة، أصل إقامته الطالبية، مبلغ بتغيبه، وملفوف حول رقبته قطعة "قماش" ووجود آثار خنق.