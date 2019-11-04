مصر | داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة، أن الاختناق إثر تسرب غاز السخان، السبب في وفاة سعودي الجنسية وخادمته داخل شقته بمنطقة الهرم.

وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل العثور على الجثتين عاريين داخل شقته بمنطقة الهرم، وتبين أن والد الخادمة وشقيقها هما من عثروا على الجثتين.

وأضافت التحريات أن الخادمة تعمل لدي السعودي منذ عدة سنوات، ولم تعد منذ يوم الجمعة الماضي، وبالاتصال بها لم تتجاوب وعند حضورهما كسرا باب الشقة، وعثرا عليهما عاريان داخل البانيو.

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وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سعودي الجنسية، والخادمة لديه، داخل شقته بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سعودي الجنسية والخادمة لديه داخل شقته بشارع الخلفاء الراشدين، بنطاق القسم.