مصر | براءة المتهم بقتل شخصين ومقاومة السلطات بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة المتهم بقتل شخصين ومقاومة السلطات بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ببراءة المتهم بقتل شخصين، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حماد حسين" بالاشتراك مع آخرين هاربين، تهمة حيازة مخدر الهيروين، وقتل شخصين خلال عملية بيع المخدر، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى لإصابة عدد من الأفراد بإصابات مختلفة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.

وكانت البداية بتلقي إدارة مكافحة المخدرات، معلومات بقيام المتهم وآخرين بتنفيذ عملية بيع كميات كبيرة من مخدر الهيروين، وبإعداد الأكمنة وصلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم العثور على جثتين من الطرف الآخر لعملية شراء المخدر، وفر المتهمان الآخران هاربين، وضبطت قوات الأمن "كمية كبيرة من مخدر الهيروين، و2 سلاح آلي، ومبلغ 62 ألف جنيه، و3 أسلحة جرينوف، و259 طلقة، و227 طلقة آلي".

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يسلم المتهم نفسه لقوات الأمن.

