مصر | بأسلوب "التسلق".. كشف ملابسات سرقة الوحدة الصحية في أكتوبر

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، من مديرة الوحدة الصحية بأكتوبر باكتشفها سرقة مروحتين حائط وجهاز كمبيوتر من داخل الوحدة عملها بالحي 16 إسكان الشباب.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن وراء السرقة كل من "م. م" 19 سنة، عاطل ومقيم بنطاق القسم، "ز.م" 19 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان.

وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق التسلق وأرشدا عن المسروقات، وبعرضها على المبلغة تعرفت عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

