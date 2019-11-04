مصر | النيابة تحقق في واقعة تعدي رجل على زوجته وإجهاضها لخلافات ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في واقعة تعدي رجل على زوجته وإجهاضها لخلافات ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة بولاق الدكرور، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة ضرب وإجهاض زوجة على يد زوجها ويدعى "إبراهيم" في عقده الرابع من عمره بمنطقة بولاق الدكرور نتيجة لخلافات زوجية سابقة.



وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الزوجة وتدعى "س" ربة منزل في عقدها الرابع، كانت حامل في الشهر الثاني، وبتعدي زوجها عليها نتيجة لخلافات زوجية أدي إلى اجهادها، مما تسبب لسحجات وكدمات متفرقة في جسدها.



وتستمع النيابة بجنوب الجيزة، لأقوال الزوج، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للكشف عليها لبيان صحة أقوالها من عدمها.