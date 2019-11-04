مصر | النيابة تحقق في واقعة تعدي رجل على زوجته وإجهاضها لخلافات ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في واقعة تعدي رجل على زوجته وإجهاضها لخلافات ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الزوجة وتدعى "س" ربة منزل في عقدها الرابع، كانت حامل في الشهر الثاني، وبتعدي زوجها عليها نتيجة لخلافات زوجية أدي إلى اجهادها، مما تسبب لسحجات وكدمات متفرقة في جسدها.
وتستمع النيابة بجنوب الجيزة، لأقوال الزوج، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للكشف عليها لبيان صحة أقوالها من عدمها.
بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من "س" ٤٠ سنة ربة منزل بتعدي زوجها عليها بالضرب وإجهاض حملها، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة حول حقيقة الواقعة.
وبإعداد التحريات اللازمة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الزوجة تبين من خلال الفحص إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.