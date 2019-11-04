مصر | عامل يضرب زوجته "علقة موت" ويتسبب في إجهاضها ببولاق.. والسبب "خلافات"

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بورود بلاغا للعميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من "سمية.م"، 40 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واتهمت زوجها "إبراهيم.ن"، 43 سنة، عامل، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإجهاض حملها في الشهر الثاني، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

وبإجراء تحريات المباحث بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم التأكد من صحة البلاغ الوارد، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

