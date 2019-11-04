مصر | بأسلوب "كسر الزجاج".. التحقيق مع لص سرقة محتويات السيارات بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "كسر الزجاج".. التحقيق مع لص سرقة محتويات السيارات بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عاطل لقيامه بسرقة محتويات السيارات في منطقة عابدين، وطالبت بسرعة التحريات حول نشاط المتهم وإرسال تقرير بها.

وتعود بداية الواقعة بورود معلومات للرائد علاء أبو المجد معاون وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفادها، أن "ع. ا"، 20 سنة، والسابق اتهامه في القضية رقم 6910 لسنة 2019م عابدين " سرقة " يزاول نشاط إجرامي في مجال ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ومن خلال فحص القسم تبلغ لضباط وحدة مباحث القسم من صاحب فندق بتواجد المتهم ضمن نزلاء الفندق.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب حوادث أخرى لسرقة محتويات السيارات بذات الأسلوب، وأرشد عن جميع المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.