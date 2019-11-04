مصر | براءة "أبو زيد" من تهمة "تمويل الإرهاب"

بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد حيث قضت ببراءته من التهم المنسوبة اليه بتمويل الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وبعد تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة بحق المُتهم، طالبت فيه بتوقيع مواد الاتهام، التمس محامي المُتهم علاء علم الدين البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد باي دليل آخر بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل اسنادها للمتهم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.