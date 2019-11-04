مصر | تحرير 3384 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3384 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1250) مخالفة انتظار خاطئ، (71) بدون قيادة، (49) بدون تسيير، (426) متنوع، (1639) نـمــوذج 125، (21) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (42) الصلاحية الفنية، (42) حجز توك توك، (17) عدم استخدام حزام الأمان، (10) حملة سرفيس، (77) التصالح الفوري، (14) ملصقات ومتعلقات، (43) زجاج فاميه، مخالفات تجاوز السرعة المقررة قانونا (الرادار)، وبلغ الإجمالي 3384 مخالفة مرورية.

وفي السياق نفسه، كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير (1594) مخالفة نموذج 125، (562) متنوع، (37) بدون تسيير، (1096) انتظار خاطئ، (14) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (17 ) الصلاحية الفنية للسيارة، (18) عدم استخدام حزام الأمان، (17) زجاج فاميه، حجز سيارة، (71) التصالح الفوري، (16) ملصقات ومتعلقات، (38) بدون قيادة، (10) الحالات السلبية، (200) تجاوز السرعة المقررة، (25) حملة بيئه (دخان كثيف)، وبلغ الإجمالي 3228 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.