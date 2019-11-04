مصر | من أجل "1400 جنيه".. مهندس بـ"الأوقاف" يعذب طفله حتى الموت: "لعب بيهم بلايستيشن"

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بورود إشارة للعميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من المستشفي بوصول الطفل ياسين 8 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي ومقيم ببولاق الدكرور، متوفى وبه سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، وبالتقابل مع والد الطفل "خميس.م"، 35 سنة، مهندس زراعي بالأوقاف، قرر أن نجله قام بسرقة مبالغ مالية على فترات بلغت 1400 جنيه للهو بها في محلات البلاي ستيشن، مما دفعه إلى التعدي عليه بالضرب حتى فقد الوعي فقام بنقله إلى المستشفى على أمل إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

