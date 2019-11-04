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حملة لمواجهة ظاهرة الأبقار في شوارع جمصة وإزالة 50 عشة للعرب الرُحل

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، الاثنين، حملة للقضاء على ظاهرة الأبقار المنتشرة بالشوارع، والتي يمتلكها العرب الرُحل، وتتسبب في تلف المساحات الخضراء.

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حيث خرجت حملة مكبرة برئاسة رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة، وبقيادة جهاد مصباح، نائب رئيس المدينة، وقوة أمنية من شرطة جمصة، وإدارة المتابعة والتفتيش والمتابعه الميدانية، وقسم النظافة وقسم الحدائق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 50 عشة للعرب الرُحل بأنحاء المدينة، والمكونة من العروق الخشبية، والبوص، والسدة والجريد، وتمت تسوية العشش على الأرض وتم، عمل الإجراءات القانونية ضدهم، والتنبيه وأخذ التعهد عليهم بالابتعاد عن المساحات الخضراء في شوارع المدينة.

وينتشر العرب الرحل في الأرضي الفضاء المتخمة لمدينة جمصة، ومعهم ماشيتهم، إلا أنهم يطلقونها في شوارع المدينة نهارا ويجمعونها ليلا، مما تسبب في تلف المساحات الخضراء التي تجمل الشوارع.

حملة لمواجهة ظاهرة الأبقار في شوارع جمصة
حملة لمواجهة ظاهرة الأبقار في شوارع جمصة
حملة لمواجهة ظاهرة الأبقار في شوارع جمصة
حملة لمواجهة ظاهرة الأبقار في شوارع جمصة
حملة لمواجهة ظاهرة الأبقار في شوارع جمصة
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