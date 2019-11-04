شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يهاجم وزير الزراعة بسبب أزمة الأسمدة ويطلب تدخل السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، هجوماً حاداً على وزير الزراعة، بسبب أزمة الأسمدة الزراعية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، إن الجمعيات الزراعية موجودة والأسمدة موجودة، لكن الفلاحين لا يجدون الأسمدة، «والوزير مش موجود» وما بيردش حتى على التليفون، متهماً وزير الزراعة بأنه يعمل ضد الفلاحين «وضد الزمن».

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وأضاف وكيل مجلس النواب أنه بعد أول مكالمة مع وزير الزراعة، لم يرد مرة أخرى على التليفون، منذ 4 أيام، فاتصل برئيس مجلس الوزراء، وأبلغه بأن وزير الزراعة تسبب في مشكلة مع 8 ملايين مزارع، وجمعيات أراضي شباب الخريجين، وتابع: «هناك مشكلة في التعاقد، الوزير ترك الفلاح المصرى عرضة للسماسرة والسوق السوداء، الفلاح النهارده بيشترى الشيكارة بـ600 جنيه».

وأوضح وكيل البرلمان أنه بعد الاتصال برئيس مجلس الوزراء والحديث لرئيس مجلس النواب لا يبقى إلا اللجوء لرئيس الجمهورية ليتدخل لحل الأزمة، قائلا: «الأسمدة موجودة والوزير حبسها».

ورد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مطالباً المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بإعداد تقرير مفصل وتقديمه لرئيس المجلس خلال جلسة غداًالثلاثاء، بعد الرجوع لمجلس الوزراء.