شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايات» تقضي ببراءة متهم بـ«تمويل الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهم «أحمد م. أ.» في إعادة محاكمته بإمداد جماعة إرهابية بالأموال.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

Advertisements

كان دفاع المتهم خلال مرافعته التمس براءته تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد بأي دليل آخر بالأوراق، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل اسنادها للمتهم.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم إمداد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

يذكر أن المتهم كان ضمن المتهمين في قضية اتهام حسن مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي، وتمويل الإرهاب وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب.