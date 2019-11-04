شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم هدم مبنى الركاب (1) بمطار القاهرة؟.. رئيس ميناء القاهرة الجوي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أن أعمال التطويرات بمبنى الركاب القديم رقم 1 بمطار القاهرة لن تشهد هدم المبني، وذلك للمحافظة على شكله التاريخي، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية التي تم اختيارها للقيام بأعمال إعادة تطوير المبني بدأت في عملها بالمطار بتكلفة 200 مليون دولار.

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وقال المهندس أحمد فوزي، خلال احتفالية افتتاح أعمال تطويرات مطار شرم الشيخ الدولي، إن الشركة تعمل على الربط بين مبنى الركاب الجديد رقم 2 بالمطار مع الجراج متعدد الطوابق بتكلفة تتعدي‪ مليون جنيه، على أن يتم عقد جلسة مع الشركة المنفذة للمشروع خلال الأسبوع القادم .

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على انشاء توسعه مبني الركاب رقم 3 بالمطار لإنشاء منطقة ترانزيت بإجمالي 5 الأف متر مسطح لاستيعاب الحركة الكبيرة في حركة الترانزيت والتي تتعدى 30%، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة لبدء إنشاء مبني الركاب رقم 4.

وأوضح أنه تم تركيب أكثر من 2500 كاميرا متعددة بالمطار داخل المطار وعلي الأسوار الخارجية، حيث تهدف الوزارة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 30 مليون راكب، والوصول إلى المطار لمنافسة المطارات العالمية.