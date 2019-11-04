شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق «عطاء» لدعم ذوي الإعاقة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الاثنين، الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.

وأعربت «والي» عن سعادها الشديدة في التواجد اليوم لإطلاق أول صندوق استثمار خيري، مشيرة إلى أن عائده متنازل عنه لصالح ذوي الإعاقة. كما أعربت عن سعادتها بفتح باب الاكتتاب، الثلاثاء ٥ نوفمبر، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتأخر أبدا عندما يجد من يثق فيهم.

كما أعربت الوزيرة عن فخرها بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر في التكافل الاجتماعي فطبيعي أن يكون أول صندوق خيري يؤسسه بنك ناصر، مؤكدة أن رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاسثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم إنشاء من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم، لافتة إلى أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوي الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت «والي» أن الصندوق نوذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق، مؤكدة أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.

وأوضحت أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتي في اهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة، واستجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.

Advertisements

صندوق عطاء

صندوق عطاء

ويعد «عطاء» أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية. ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الاعاقة تعليمآ وصحة وللمساهمة في رعايتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقاً للموارد المتاحة وطبقاً لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.

وقال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، إن «عطاء» يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحاً في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.

فيما أشار الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق، إلى أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد. هذا وقد تنازلت الشركة «أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار» عن أتعابها مساهمة في دعم رساله الصندوق.

وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. وسينشىء الصندوق موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري.

من جهته، كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل لجنة لدراسة التبرع لصالح صندوق الاستثمار الخيري «عطاء» من فوائد نشاط التأمين التكافلي التي لم تصل لأصحابها، ووافقت اللجنة على التبرع بـ10 مليون جنيه للصندوق.

وأكد عمران على هامش إطلاق أول صندوق خيري مصري لدعم ذوي القدرات الخاصة، على أنه سيتم تسليم شيك بالمبلغ خلال احتفالية الهئية المقرر عقدها، مضيفا أن صناديق الاستثمار الخيرية مهمتها دعم التنمية في مصر متوقعا المزيد من الإقبال خلال الفترة القادمة لإنشاء صناديق خيرية.

ودعا المسؤولين والمساهمين بالصندوق بتشجيع العاملين لديهن لدعم الصندوق، مؤكدا على تبرعه الشخصي بـ10 آلاف وثيقة للصندوق بواقع 10 جنيهات للوثيقة.