شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: نلتقي الروس الأسبوع المقبل لاستئناف عودة الرحلات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الطيران المدنى، الفريق يونس المصري، أنه سوف يلتقي مع الجانب الروسي الأسبوع القادم لتنشيط حركة السياحة وعودة السياحة الروسية إلى مختلف المطارات الإقليمية السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنشيط السياحة وجذب المزيد من الوفود السياحية لمصر بعد عودة السياحة البريطانية.

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جاء ذلك خلال احتفالية افتتاح أعمال التطوير والتشغيل التجريبي لمطار شرم الشيخ الدولي بحضور قيادات وزارة الطيران المدني، والذي يأتي افتتاحه بالتزامن مع بداية موسم الشتاء، وإعلان الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها لمدينة السلام شرم الشيخ.

وأكد وزير الطيران المدني أن قطاع الطيران المدني بذل جهدا كبيرا في عودة السياحة البريطانية، مشيرا إلى أن التواصل مع الجانب البريطاني هو رسالة للتواصل مع الغير وحرص من الجانبين على التكامل، كاشفا أن الإجراءات الأمنية الموجودة بالمطارات المصرية، أبهرت الجانب البريطاني فضلا عن حالة الاستقرار التي تتمتع بها مصر.

وتابع: «نعمل طبقا لفكر وتخطيط واولويات عاجلة، وفي مقدمتها الأمن، ووضعنا من ضمن الأولويات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، لأنه لم يعد من المقبول ان يكون لدينا مشكله بأحد مطارتنا»، مضيفا: «كذلك مطار برنيس تتم فيه الآن اعمال وتجهيزات، وسوف نفتتحه قريبا، وسيكون مزارا سياحيا، وسينال إعجاب كل المصريين، وسوف نعجل بإمكانيتنا، للانتهاء من افتتاحه».