شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشهد التشغيل التجريبي لمبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية لتصل إلى 9 ملايين راكب سنوياً.

وفى كلمته التي القاها في هذه المناسبة؛ أكد وزير الطيران أن «التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي يأتى ضمن جملة المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران للارتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، وحركة التطور المتسارعة لمسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض الواقع في القطاعات المختلفة بالدولة ومن بينها قطاع الطيران الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى، ومن هنا قامت وزارة الطيران المدنى بوضع خطة توسعات عملاقة من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق بجميع المطارات المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب مما يحقق لهم الراحة والرفاهية في ظل النمو المتزايد في أعداد المسافرين وتطور الحركة السياحية الوافده من وإلى مصر».

وأضاف أن مطار شرم الشيخ يعد من أهم مطارات الجذب السياحى بمصر، وذلك للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بين المدن السياحية على مستوى العالم، ولذلك فمن الضروري أن يتم تطوير المطار بشكل دائم ومستمر لاستيعاب الازدياد المستمر في أعداد الرحلات الجوية وأعداد السائحين الذين يتوافدون إلى المدينة الساحرة من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد وزير الطيران بأعمال التطوير التي تمت بمبنى الركاب رقم 2 وتطوير المنظومة الأمنية بالكامل، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بالمطارات المصرية لما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق هذه الانجازات التي يشهدها القطاع وحرصهم على الوصول بمنظومة الطيران المدنى إلى أرقى المستويات العالمية.

واكد على التكامل والتعاون بين قطاع الطيران المدنى وكافة أجهزة الدولة من أجل دعم المشروعات التطويرية والاستثمارية في مختلف المجالات والتي تساهم في دفع عجلة الإقتصاد المصرى.

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وفى العرض الذي قدمه الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أشار إلى أن تطوير مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولى جاء وفقاً للمعايير العالمية مما ساهم في تعزيز مكانة المطار على المستوى الاقليمى والدولى، وذلك لما يتمتع به من الإمكانيات والمستوى العالي من حيث الأنظمة والتجهيزات والخدمات المقدمة للركاب وقدرته على استيعاب النمو المتزايد لأعداد المسافرين القادمين والمغادرين، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق ايرادات كبيره في الأنشطة تجارية.

وشمل العرض شرحاً مفصلاً عن أعمال التطوير التي شهدها مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولى من أعمال توسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا وسوف يتم زيادتها في المستقبل لتصل سعة المطار إلى 10 مليون راكب سنويًا، وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية بعدد (209) تتوزع على صالات السفر والوصول ومنطقة السيور ونظام تحكم الكترونى بالأبواب، وإنشاء غرفة لخوادم، وتركيب عدد (2) ماكينة فحص بالأشعة المقطعية (CT) تتيح الكشف بصورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة (RTT) لتحقيق درجة الفحص عن المتفجرات من المستوى الثالث طبقاً للمتطلبات الدولية.

كما تم رفع الطاقة الإجمالية لسيور السفر إلى (3600 حقيبة / ساعة)، بالإضافة إلى تركيب شاشات عرض المعلومات بمنطقة تحميل الحقائب وتركيب عدد (56) شاشة لعرض الرحلات بمنطقة السفر الدولى.

كما تم تركيب عدد (2) بوابة بيوميترية بمنطقة (Sorting Area ) لتكون نقطة دخول وخروج العاملين من وإلى منطقة المهبط وتوفير عدد (2) أجهزة كشف عن المتفجراتETD وتطوير أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية بالمطار وتحديث شبكة انذار الحريق الالى بمنطقة الاجراءات وصالات السفر والوصول طبقا لمعايير السلامة والجودة الدولية وتزويده بخاصية الجرافيك لتحديد موقع الحريق بسهولة وربطه مع نظام الاذاعة الداخلية في حالات الاخلاء، بالإضافة إلى نظام الاطفاء التلقائى (FM200) وهو غاز نظيف للبيئة وامن على الصحة.

وتحديث الأجهزة الخاصة بكاونترات إنهاء إجراءات السفر كما تم استبدل نظام الإضاءة القديم بنظام لمبات (LED) بجميع صالات المبنى لتوفير وترشيد الطاقة الكهربائية.

حضر مراسم التشغيل التجريبى الطيار حسن تهامى أمين عام وزارة الطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولفيف من قيادات وزارة الطيران.