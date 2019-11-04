شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية التجارة» يلتقي أكبر شركات اللوچيستيات في العالم لتعظيم استثماراتها في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قيادات شركة اچيليتي للوچيستيات والحلول اللوچيستية المتطورة ومقرها دولة الكويت، والتي تعمل في ١١٢ دولة حول العالم، وباستثمارات تزيد على ١٢ مليار دولار، وذلك لبحث توسع الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق اللوچيستية المتخصصة في أنحاء محافظات الجمهورية.

وطرح «عشماوي» على قيادات الشركة إنشاء مجموعة من المناطق اللوچيستية المحورية في عدد ٧ محافظات بمساحات مختلفة بغرض زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيچية والتوسع في تكوين احتياطيات آمنة للسلع في أماكن إنتاجها وربطها بشبكات امداد عنقودية لتغذية كافة المخازن التعبوية وكذا السلاسل التجارية والمنافذ البيعية المختلفة في أنحاء الجمهورية بغرض رفع كفاءة منظومة سلاسل الامداد وتقليل حلقات التداول وتخفيض حجم الفاقد وإضفاء قيمة اقتصادية مضافة لمنظومة تداول السلع بهدف ضبط الأسعار وضمان عدم تقلباتها وتنظيم أسواق الجملة وتيسير الخدمة المقدمة للتجار والمستهلكين على حداً سواء.

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وشدد «عشماوي» على جاهزية الوزارة لتوطين أنماط تجارية متعددة في كافة محافظات الجمهورية وقد استعرض مساعد أول الوزير خريطة الاستثمار في قطاع التجارة في مصر، حيث وضح أهم المزايا الاستثمارية في هذا القطاع الاستراتيچي من حيث العوائد الاستثمارية وزمن استرداد الاستثمار.

وأوضح «عشماوي» إلى عدد المشروعات التجارية والمناطق اللوچيستية قيد التنفيذ في عدد ٨ محافظات وباستثمارات مباشرة تربو على ٣٠ مليار جنية وبمساحات اجمالية تصل إلى ٣٠٠ فدان وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد على ٢٠٠ الف وظيفة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتزم طرح ٥ فرص استثمارية جديدة قريبًا في كلاً من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.