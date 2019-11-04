شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مهلة شهرا لرئيس حي العمرانية لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، بجولة مفاجئة بدون تنسيق مسبق لعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بحي العمرانية بالجيزة، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوي من أعضاء مجلس النواب والمواطنين من تدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير وهدم في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير للمحافظات لمتابعة وحل شكاوى المواطنين وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. شملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تفقد شوارع ترسا وخاتم المرسلين ومستشفى الصدر والثلاثيني ومحور ترعة الزمر.

أكد شعراوي، خلال الجولة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بكافة محافظات الجمهورية في مستوي النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية، موجها بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.

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كما أكد أن محافظة الجيزة تشهد تطوير عدد من المحاور الهامة لخدمة المواطنين أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعه عبدالعال والذي يعد طريقا حيويا يساعد في حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور بالإضافة إلى تطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبدالعزيز ومحي الدين أبوالعز وغيرها من المحاور الهامة والتي ستساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة.

وخلال الجولة، حرص الوزير والمحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم في الشوارع الرئيسية بحى العمرانية، حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التي تعيق حركة المارة وتتسبب السرعات الزائدة لها في وقوع العديد من الحوادث.

وأعطي الوزير مهلة لرئيس حي العمرانية لرفع مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات من الشوارع لكى لا تعوق حركة المواطنين، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع ترسا ليكون محور موازى لشارع الهرم، كما طالب شعراوى رؤساء الأحياء ومديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة على تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة والتي من شأنها تفتيت أي تكدسات أو اختناقات مرورية، لافتا إلى أنه سيتم استكمال أعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات وحتي شارع عثمان محرم باعتباره احد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع في المنطقة من طريق المريوطية وحتى شارع المحولات شملت رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 2100 متر، مشيراً إلى أن المحافظة تنفذ حاليا اعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية بنطاق أحياء العمرانية والهرم وبولاق والدقي والعجوزة تساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية بالطرق الرئيسية.

وأكد «راشد» حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوي الطرق والانارة وبرامج تحسين البيئة، حيث تم تخصيص 119 مليون جنيه لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وانارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة

جولة وزير التنمية المحلية في الجيزة