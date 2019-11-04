شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: التعاون مع الجامعة الألمانية للاستفادة من خبراتها خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه ستتم الاستعانة بخبرات الجامعة الألمانية بالقاهرة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الجامعة تقدم نموذجاً متفرداً في مجالات البحث العلمي، فضلاً عن الاهتمام بالشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تبنى مواهبهم وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال الزيارة التي قام بها لمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة والتى استقبله خلالها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة للتباحث معاً لاعتماد خطة للعمل المشترك بهدف تبنى سياسات وخطط التنمية الشبابية من خلال تطبيق رؤية مصر 2030، بأن الدكتور أشرف منصور استطاع نقل أعلى مستويات التكنولوجيا الموجودة على مستوى العالم إلى داخل مصر من خلال الجامعة والتى تقدم للطلاب أفضل مستويات التكنولوجيا والمعرفة بما يؤهلهم للتواجد داخل أسواق العمل العالمية، وأنها تقدم للمجتمع المصري، نماذج ايجابية من الشباب المبدع المتميز، المتسلح باحدث الوسائل العلمية، وهو ما دفعه للتفكير في كيفية استثمار هذه التكنولوجيات المتقدمة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي شباب مصر لزيارة الجامعة للاطلاع على هذه الأمكانات الحديثة الموجودة محلياً بدلاً من السفر للخارج، مشيراً إلى أن الجامعة الألمانية قدمت 25 منحة شاملة خاصة بشباب المبتكرين للسفر لولاية بادن فورتمبرج قلعة الصناعة الألمانية لدعم مشروعاتهم القابلة للتطبيق، بالإضافة إلى 5 مشرفين من الوزارة، على أن تقوم الوزارة باختيار الشباب والتخصص الدراسي، وذلك في إطار تشجيع الشباب المصري على الابتكار والتميز.

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من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أنه راهن منذ تأسيس الجامعة على الشباب المصري الواعد وقدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات، وأن الطالب المصري لا يقل في امكانياته وذكائه عن امثالهم من أي دولة في العالم، وهو ما أكدته الجامعة من خلال خريجيها الذين ينافسون نظائرهم في مختلف أسواق العمل على مستوى العالم، مضيفاً أن الجامعة حريصة على اتاحة كافة امكانياتها من أجل المساهمة في تعزيز كافة أطر التنمية التي تشهدها مصر، حيث تخصص الجامعة عدد من المنح الدارسية ومنح تشجيع الشباب المبتكر.

واصطحب الدكتور أشرف منصور الدكتور أشرف صبحي في جولة داخل الجامعة تعرف خلالها على مركز هوية مصر والذى تم تأسيسه بالجامعة في أغسطس 2018 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء انعقاد المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، وطلب بتعميم مبادرة الجامعة للهوية البصرية لمحافظة الأقصر بجميع محافظات مصر «Branding Egypt»، بهدف وضع معايير لتصاميم فنية وهندسية تقدم صورة ثابتة وعصرية تعبر عن طابع كل مدينة أو محافظة من محافظات مصر.

كما شاهد وزير الشباب والرياضة مركز إفريقيا للتصنيع ونقل التكنولوجيا والتدريب Africa GUC-DMG MORI، والذي أنشأ بالتعاون مع شركة دي ام جي موري التي تعد واحدة من كبريات الشركات الألمانية، حيث يخدم المركز توجه الدولة المصرية نحو إفريقيا لربط الاقتصاد الافريقى بالمصرى ودعم القدرات الوطنية لتخفيض التكاليف الإستيرادية للدول الافريقية وتسهيل اجراءات التنمية البشرية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة، ويبلغ إجمالى تصدير هذه الشركة نحو 4 مليارات يورو سنوياً.

كذلك زار الدكتور أشرف صبحي مدينة الطاقة الشمسية الموجودة داخل الجامعة، ومركز الطباعة الرقيمة «GUC – Canon»، ومركز دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ومجمع الصناعات الخشبية، ومعمل ARAtronics Lab الخاص بتطوير أجهزة الاستشعارعن بعد والمشغلات المجهرية طبقاً لأحدث نظم معايير القياس والمراقبة على نطاق النانو.

وفي ختام جولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهدى الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة للوزير درع الجامعة تقديراً وتكريماً له.