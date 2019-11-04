شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: إنشاء مكتب لخدمة شؤون القضاة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر المستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الاثنين، إنشاء مكتب تحت مسمى خدمة شؤون القضاة الأعضاء والذين بلغوا سن التقاعد وأسر من توفاهم الله، وتكون مهمته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على الأعضاء وأسرهم في اتخاذ إجراءات صرف مستحقاتهم المالية، وما يستتبع ذلك من إقامة دعاوى قضائية متعددة الأسماء يتعين رفعها للحصول على هذا الحق وما يتم بعد حصولهم على أحكام وإجراءات تنفيذها وإعلانها إلى آخر هذه الإجراءات المتعددة والمعقدة.
صدر القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.
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