شكرا لقرائتكم خبر عن «إعداد القادة» يعلن عن دورة تدريبية لـ«تمكين المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب- محمد أبوليلة:

أعلن مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، عن تنفيذ ورشة عمل تدريبية بعنوان «تمكين المرأة للقيادة الفعالة».

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وأوضح «المركز»، في بيان صحفي، اليوم، أن البرنامج التدريبي «يستهدف السيدات اللواتى يتحضرن لتولى مناصب قيادية في مؤسساتهن»، مشيراً إلى أن «الدروة تساعد المشاركات على إيجاد التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية وتقديم أهم المهارات القيادية كالاتصال الفعال والتحفيز وإصدار الأوامر وحل المشكلات التي تساعد المرآة لتصبح قادرة على تولي المناصب القيادية».

وذكر «المركز» أن الدورة التدريبية من المقرر إقامتها لمدة 3 أيام في الفترة من 17 نوفمبر، وحتى 19 نوفمبر، منبهاً إلى أن الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتورة سمر عبدالعال، والمحاضرة مايسة وصفي، ضمن أبرز المدربين في الدورة.

*ينشر هذا الموضوع ضمن برنامج تدريب «المصري اليوم»