شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تنجح في حل مشكلة 3 عمال مصرىين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في نقل كفالة 3 عمال مصريين وتجديد إقامتهم على نفقاتهم الخاصة، وذلك بعد زوال الأسباب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

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وكان «سعفان» قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة التدخل لحل مشكلة المواطنين المصريين: «ح.أ.أ»، و«ع.م.د»، «وع.ر.أ» الذين يعملون بإحدى شركات المنتجات الغذائية لنقل كفالتهم بعد تجديد إقامتهم على نفقاتهم خارجية الخاصة، حيث يرفض صاحب العمل نقل الكفالة نظراً لوجود مديونيات خارجية لدي بعض المتاجر وصعوبة قيام غيرهم بتحصيلها.

وبالتواصل مع المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، للوقوف على مدى التقدم الذي تم لحل مشكلة المواطنين، أشار إلى أنه قام بمقابلة صاحب العمل «ح .غ» للتعرف على أسباب عدم الموافقة وفقا للاتفاق السابق مع المصريين الثلاثة، فذكر بأنهم لديهم مديونيات خارجية لدي بعض المتاجر وصعوبة قيام غيرهم بتحصيلها.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي مع كافة العملاء الذين لديهم مستحقات وفقا لمستخلصات البضاعة لسرعة توريد المبالغ، وعلي مدي 5 أسابيع من المتابعة مع المواطنين ومسئولي المتاجر تم تصفية جميع المديونيات وتم نقل كفالتهم. تقدم المواطنين الثلاثة بالشكر لوزارة القوى العاملة ولمكتب التمثيل العمالي على وقوفه بجانبهم لحل مشكلتهم ونقل كفالتهم.