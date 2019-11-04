شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعي: تعيين 1200 خريج جديد هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 1200 خريج جديد بالبنك في تخصصات مختلفة، من خلال إجراءات صارمة تضمن اختيار الكفاءات.
جاء ذلك، الإثنين، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة مجدي ملك، وكيل اللجنة، للرد على طلبات الأحاطة بشأن تراجع دور البنك الزراعي في دعم الفلاح وقطاع الزراعة.
وأشار إلى أن البنك الزراعي يسعى لتطوير أدائه من خلال تركيب 1400 ماكينة صرف آلي بمختلف فروع البنك على مستوى الجمهورية، بهدف التسهيل على العملاء.
وأوضح أن البنك داعم بشكل رئيسي للأنشطة الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية باعتباره النشاط الرئيسي للبنك، بجانب الأنشطة المصرفية الأخرى، مؤكداً أن توجه البنك في المرحلة المقبلة هو تسهيل الإجراءات بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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