شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أكتوبر.. «شكاوي الوزراء» تستجيب لـ3375 طلبا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى (3375) شكوى وطلبا واستغاثة، تتعلق بقطاع الصحة، حيث تم فحصها وتوجيها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 405 حالات تتطلب تدخلاً سريعاً، وقد لاقت استجابات وتفاعلا سريعا من قيادات الجهات المعنية بالتعامل مع تلك الجهات في إطار العناية الكبيرة التي توليها الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين وتقديم الرعاية المناسبة لهم.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا بهذا الشأن، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، وقد تنوعت هذه الحالات التي تم الاستجابة لها، بين توفير أسرة عناية مركزة وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات (عمود فقرى – عظام- مخ وأعصاب- أورام- قلب مفتوح- أوعية دموية- جراحة عامة)، وذلك بالتنسيق مع قيادات أجهزة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية – وهيئة الإسعاف المصرية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة المستمر على متابعة نبض الشارع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي للاستجابة إلى مطالبهم، مؤكداً أن منظومة الشكاوى الحكومية ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع مختلف الجهات، ثم الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفاعل مع المواطنين.

وضرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلا:

- تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لأسرة بمحافظة القاهرة تعانى من اشتباه بالدرن بالصدر، ويحتاج الزوج والزوجة إلى عناية مركزة بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالقاهرة ومدير مستشفى صدر العباسية وحجزهما بوحدة الرعاية المركزة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهما، كما قامت أجهزة الوزارة بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة بالعقار محل السكن لمنع تفشى العدوى.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من إجراء أكثر من جراحة للشفة الأرنبية، وسقف الحلق مما أدى إلى مضاعفات بالأذن، الامر الذي يتطلب جراحة عاجلة، وتم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي (علاج أطفال مصر) كما تم التنسيق مع رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبوالريش الياباني وتم عمل 3 عمليات جراحية لتصليح وتجميل الشفة الأرنبية وكذلك سقف الحلق، كما تم علاج مضاعفات الأذن من خلال معهد السمع والكلام بتدخل جراحي رابع.

- تم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة سوهاج تعاني شقيقته من سرطان بالغدد الليمفاوية ولوكيميا بالدم وتحتاج إلى جهاز فصل بلازما، وسرير عناية، فتم التنسيق مع مدير مستشفى التامين الصحي بمدينة نصر، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف لنقل المريضة وحجزها بالمستشفى وتقديم الخدمات العلاجية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرض شقيقه لحادث سير أدى إلى كسور متعددة بالساقين والقفص الصدرى، وقطع بأحد الشرايين، وتهتك بالطحال وتم نقل المواطن للمستشفى الجوي بالتجمع الخامس وعمل الإسعافات الأولية فور وقوع الحادث، وعمل (عملية توصيل الشرايين – استئصال الطحال – تثبيت الكسور) خلال 48 ساعة الأولى بالمستشفى تفعيلاً للقرار 1063، وتم التنسيق مع مستشفى مبرة المعادي، وحجز المريض لاستكمال الاجراءات العلاجية بعد نقله من المستشفى الجوي.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة تفيد بإنجابها توأم، ومتواجدين بأحد المستشفيات الخاصة وليس لديها القدرة على تحمل النفقات، احدهما يعانى من نقص بالنمو وصعوبة بالتنفس ويحتاج حضانة بجهاز تنفس صناعي، والثاني يعانى من صعوبة بالتنفس من الدرجة الثانية ويحتاج حضانة، فتم التنسيق مع وحجز الطفلين في الحضانة، وتم النقل بالتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية واجراء كافة الخدمات الطبية من خلال المتابعة.

- تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة الاسكندرية يعانى من نزيف حاد بالبطن وفشل كلوى مزمن والحالة حرجة للغاية، وتم التنسيق مع مستشفيات جامعة الاسكندرية وحجزه وعمل الفحوصات العاجلة، وعمل منظار جهاز هضمي عاجل.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجل شقيقته من تشوهات بالوجه متعددة اثر جروح قطعية نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ويحتاج لإزالة التشوهات بالليزر، فتم التنسيق مع معهد الليزر بجامعة القاهرة، وتم تقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القليوبية يعانى نجلها حديث الولادة من عيب خلقي بانسداد في المريء، وموجود بأحد المستشفيات الخاصة، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورى لإنقاذ حياته، وعدم القدرة على تحمل نفقات الجراحة العاجلة، وتم التنسيق مع مستشفى الشيخ زايد التخصصي وحجز الطفل واجراء التدخل الجراحي الفوري.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة المنوفية تعانى والدتها من نزيف بالمخ ومحجوزة بأحد المستشفيات الخاصة وليس لديها القدرة على النفقات، فتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة وحجزها بمستشفى القصر العيني الجامعي القديم، وعمل كافة الاجراءات الجراحية والعلاجية، واستقرار الحالة الصحية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني والده من هبوط حاد بالدورة الدموية اثر قصور متعدد بالشرايين التاجية، ويحتاج قسطرة قلبية عاجلة، وتركيب دعامات، تم التنسيق مع مستشفى القصر العيني وحدة الدكتور شريف مختار بالقصر العيني وحجز المريض وعمل الاجراءات العلاجية الطارئة.

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- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى شقيقه من جلطه بالمخ، وتدهور بالحالة الصحية، فتم التنسيق مع مستشفى الحسين الجامعي، وحجزه واتخاذ كافة الاجراءات العلاجية اللازمة.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة البحر الاحمر يعانى نجله البالغ من العمر11 يوما من تكسير في الصفائح الدموية، وتم التنسيق مع مدير مستشفى أطفال جامعة اسيوط، ونقل الطفل بسيارة مجهزة بالتنسيق مع هيئة الاسعاف، وتقديم جميع الخدمات العلاجية.

- تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من نقص عوامل التجلط (هيموفيليا)، ومحجوزة بأحد المستشفيات غير المغطاة بمظلة التأمين الصحي، فتم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لشمول جميع نفقات علاج نجلته تحت مظلتها، وتقديم جميع الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من مرض بالنخاع الشوكي تسبب في ضعف العضلات الهيكلية، وتحتاج إلى جهاز فصل بلازما. فتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة وحجز المريضة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى والدها وموجود بطوارئ احد المستشفيات الخاصة بحالة حرجة ومطلوب منها دفع تامين مالي لحجزها بالمستشفى، فتم التواصل مع مدير المستشفى وحجز المريض وتطبيق القرار 1036 حتى استقرت حالة المريض، وتم التنسيق مع مدير مستشفى الدمرداش الجامعي لاستكمال العلاج، ونقل المريض بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده من أورام بالمثانة، وقصور بوظائف الكلى والتهاب رئوي، وموجود بأحد المستشفيات ويحتاج إلى رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي، وغسيل كلوى فتم التنسيق مع مدير مستشفى بولاق الدكرور وحجز المريض وعمل كافة الاجراءات العلاجية اللازمة.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى شقيقها من ثقب في جدار الأمعاء، ونزيف حاد بشرايين جدار المعدة، وتم استقباله بأحد المستشفيات الحكومية ويحتاج إلى العرض على لجنة استشاري جراحة قلب وصدر غير متوفر بهذا المستشفى. فتم التنسيق مع مدير مستشفى الدمرداش الجامعي وحجز المريض وتم إجراء التدخل الجراحي.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى والدته من نزيف حاد بالجهاز الهضمي، وهبوط بضغط الدم، واضطراب بدرجة الوعى وتحتاج لعمل منظار جهاز هضمي عاجل وسرير عناية مركزة، فتم التنسيق مع مدير مستشفى العبور الجامعي (التابع لجامعة عين شمس) وحجز المريضة وعمل الفحوصات والاجراءات الطبية العاجلة لاستقرار الحالة الصحية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية يعانى والده من ورم بالكبد ويحتاج إلى عمل تدخل جراحي (منظار عاجل)، فتم التنسيق مع مدير معهد اورام شبين الكوم، وحجز المريض، وعمل التدخل الجراحي بنجاح.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية يعانى شقيقه من مرض تليف الكبد ويرغب في استعجال استخراج قرار على نفقة الدولة لصرف الجرعات المطلوبة من عقار الالبومين بعد عملية بذل الاستسقاء من البطن، فتم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لسرعة استخراج القرار، وتم صرف الدواء للمواطن بالفعل.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى زوجته من التهاب حاد بالزائدة الدودية وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع مدير مستشفى بولاق الدكرور وحجزها وعمل التدخل الجراحي بنجاح.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى اخوه من صعوبة بالتنفس وضيق بالشعب الهوائية حاد إثر ارتشاح رئوي، وموجود بأحد المستشفيات، فتم التنسيق مع مدير مستشفى صدر امبابة وحجزه واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجله من تعرضه لعضة كلب ضال، فتم التنسيق فوراً مع طوارئ مستشفى الهرم لإعطاء المصل اللازم، وعمل كارت متابعة للطفل لمنع حدوث مضاعفات.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى والدته من تصلب بالشرايين، وتحتاج عمل قسطرة تشخيصية بصفة عاجلة، فتم التنسيق مع مدير معهد ناصر، وحجز المريضة واجراء القسطرة التشخيصية العاجلة.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه من ورم بالمخ، ويحتاج رعاية مركزة بتنفس صناعي وموجود بأحد المستشفيات الخاصة ويحتاج نقله لأحد المستشفيات الحكومية لعدم تحمله زيادة النفقات، فتم التنسيق مع مدير مستشفى العبور الجامعي وحجز المريض.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله من نزيف حاد بشرايين قرحة المعدة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع مستشفى مدينة السلام التخصصى، وعمل التدخل الجراحي العاجل بنجاح.