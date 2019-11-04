شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تنظيم مسابقة «كاتب ورسام» لطلاب المدارس مع قصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم لتنظيم مسابقة «كاتب ورسام» لمبدعي المستقبل من الموهبين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن مجالات المسابقة تتمثل تشمل «مجال تأليف القصة القصيرة، ومجال كتابة الشعر عن موضوع رموز مضيئة، ورسوم الاطفال المصاحبة لسلسلة كاتب ورسام «لوحة رموز مضيئة».

وتتضمن شروط المسابقة :أن يشترط في القصة أن تكون من ابداع الطالب وليس نقلا عن الغير، وألا تزيد عن صفحتين وباللغة الفصحى، ومكتوبة بالكمبيوتر.

Advertisements

وبالنسبة لتأليف القصيدة فيشترط أن تكون أيضا من ابداع الطالب وليس نقلا عن الغير، وأن تكون في حدود صفحتين وباللغة الفصحى ومكتوبة بالكمبيوتر.

وبالنسبة للرسم، فقد تم التشديد على ضرورة أن يلتزم الطالب بموضوع «رموز مضيئة» .

ويقدم الطالب العمل مرفقا به بطاقة تعارف معتمدة من مدرسته ببياناته كاملة «الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، العنوان تفصيلا، وتليفون أو اكثر، واسم المشرف من المعلمين، وعنوان القصيدة أو القصة، والادارة التعليمية، والمديرية، واسم المشرف المدرسى».

ويتقدم ولي أمر الطالب بإقرار موقع على صورة من بطاقة رقمه القومي أن العمل الادبي المقدم هو من ابداع ابنه (صونا للملكية الفكرية ) وأنه بتقدمه للسلسلة يكون لوزارتي التربية والتعليم والثقافة الحق في نشر العمل للإستفادة به بأي وسيلة دون أي إلتزامات مالية غير ما ورد في المذكرة، ويعتمد هذا الاقرار من مدرسة الطالب بصحة توقيع ولي الأمر.