شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل موافقة «النواب» على إعلان «الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 اشهر تبدا من 27 اكتوبر الماضى، حيث وافق 450 عضو من إجمالى الحضور البالغ عددهم 454 عضوًا وامتناع عضو عن التصويت ورفض 3 أعضاء من ائتلاف 25 /30 للقرار .

وأكدت اللجنة العامة في تقريرها الذي ناقشته الجلسة العامة الاثنين، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب. واشادت اللجنة بما ورد في بيان السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

و ألقى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى، تقرير اللجنة امام الجلسة العامة، وتضمن التقرير، القرار وما به من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ.

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و أضاف «عامر» أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب وتهديد أمن مصر القومى، مع استهداف منطقة الشرق الاوسط والمدنين ورجال الجيش والشرطة، وان هدف هذه الأعمال تعطيل الحياة في مصر والتنمية الاقتصادية ومنع تحقيق التنمية الاجتماعية لشعب مصر .

وأشار إلى إيلاء اهمية خاصة لتنامى ظاهرة الارهاب في مصر والعالم، والذي يواجه تنظيمات ارهابية شرسة تتبنى الفكر المتطرف الذي لا يخفى على احد.

واوضح «عامر» ان المدة الخاصة بإعلان الطوارئ برخصة دستورية تنص على فرض حالة طوارئ مدتها 3 اشهر وفي حالة ما دعت الاسباب لمدها مرة أخرى لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بموافقة ثثى اعضاء المجلس .

وتابع «عامر» ان اللجنة العامة رأت أن إعلان الحالة في هذه الظروف يمكن قوات الأمن من تنفيذ اعمالها بكفاءة عالية وتجفيف منابع الارهاب ومنابع تمويلها، ودرء اخطارها، ولما كانت مصلحة الوطن والمواطنين كان لزاما اتخاذ كل التدابير اللازمة لصيانة الأمن العام، والنظام ولما كانت الاسباب التي تستدعى ذلك مستمرة أصبح لزاما على المجلس الموافقة على إعلان حالة الطوارىء درأ للأخطار وتأمينا للوطن .

واضطر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى النداء على النواب لدخول القاعة لاستكمال النصاب اللازم للتصويت على إعلان الطوارئ، وقال مازحا: «على النواب الموجودين في البهو الفرعونى الدخول إلى الجلسة، هو البهو ده فيه ايه، على السادة الأعضاء الدخول للقاعة، لقد نبهت بالامس على اهمية الجلسة التي سيتم فيها اعلان الطوارئ»، واضاف موجها حديثه لدكتور عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر: «يا رئيس الائتلاف اين الاعضاء هيجوا امتى، مش ممكن مفيش إحساس بالمسؤولية، وعلى السادة المتجمعين في وسط القاعة الجلوس في مقاعدهم لأخذ الموافقة».