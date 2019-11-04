شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاثنين، موافقة المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، بشأن تغلظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون و3 مشروعات قوانين تقدم بها النواب عبدالمنعم العليمي وخالد حنفي وسعيد طعيمة وأكثر من عشر أعضاء المجلس في نفس الشأن، في 7 أكتوبر الماضي، وتم تأجيل الموافقة النهائية لحين توافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، لذا تم التصويت عليه في جلسة اليوم الأثنين، وحصل على موافقة أعضاء المجلس بإجماع الحضور حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس .