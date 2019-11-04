وزيرة التخطيط تفتتح «قمة صوت مصر» وتستعرض إنجازات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاثنين، «قمة صوت مصر» والتي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، والمنعقد في الفترة بين 3 إلى 6 من نوفمبر الجاري.

وجاء انطلاق «قمة صوت مصر» بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة CC Plus مؤسس قمة صوت مصر، وعدد من الشخصيات البارزة.

وأشارت السعيد إلى أن عقد القمة يأتي في إطار تنفيذ رؤية 2030 والتي تركز على التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتماداً على خلق فرص المعرفة والإبداع، إلى جانب تمكين مصر من أن تصبح لاعباً فاعلاً في المجتمع الدولي، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن «قمة صوت مصر» تسهم في تحديد الوسائل والبرامج اللازمة لدعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات فيما بينهم.

واستعرضت السعيد خلال القمة أبرز إنجازات مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، والتي تتسق أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، ذلك إلى جانب برنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2021، والذي يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلاً عن خطة التنمية المستدامة متوسطة 2018-2022.

وأشارت السعيد إلى أهمية متابعة وتقييم النتائج الخاصة بالأهداف الاستراتيجية والتي تحرص الحكومة على القيام بها للوصول إلى مدي الإنجاز المحقق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحة أن هناك تكاملا وترابطا وثيقا بين المحاور الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحور البيئة وكفاءة المؤسسات.

وتابعت السعيد مؤكدة على الدور المهم الذي يلعبه المثلث الذهبي للتنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مشيرة إلى أهمية التعاون بين أضلاع ذلك المثلث لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على كافة الأصعدة.

وحول تمكين المرأة والشباب لفتت السعيد إلى جهود الدولة في تمكين المرأة من خلال عقد عددًا من التدريبات التي تعزز من كفاءتها وتجعلها مؤهلة للمناصب القيادية بل وتنافس عليها، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بلغت 15% في 2018 مقارنة بـ2% في 2013، كما بلغت نسبة تمثيل المرأه في الحقائب الوزارية 25% في 2018 مقارنة بـ 6% في 2015، فضلًا عن وصول نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية 27% في 2017 مقارنة بـ 9.3% في 2014، متابعة أنه فيما يخص الشباب فمصر تتمتع بكونها دولة شابة، حيث تبلغ نسبة الشباب دون الثلاثين 60% منها، مشيرة إلى حرص الدولة لتوفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم بل أن الدولة تقدم الدعم لهم في نشر وترويج أفكارهم بل وتسويقها.

وحول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أشارت السعيد إلى التقدم المحرز على المستوى الاقتصادي، والذي انعكس على ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6% في 2018/2019 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات فضلًا عن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% في 2018/2019.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف أن تصل نسبة استخدام الطاقة في مصر 20% في 2022، و37% في 2035، لافتة إلى مشروع بنبان بأسوان والذي يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم فضلًا عن إنشاء 32 محطة توليد كهرباء، والتي ساهمت بتوليد 2 جيجا وات عند الانتهاء من تنفيذها في منتصف عام 2019.

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تناولت السعيد الحديث حول جهود الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الحماية الاجتماعية والذي يهدف إلى إعادة توزيع الفائض في الموازنة لدعم الفئات الأولي بالرعاية والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية مشيرك إلى برنامج تكافل وكرامة والذي يغطي 3.8 مليون مواطن، إلى جانب برنامج حياة كريمة والذي يغطي 16 محافظة.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى حملة 100 مليون صحة التي أطلقها، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تساهم في الكشف والقضاء على العديد من الأمراض التي يعاني منها المصريين مثل فيروس سي والأمراض غير السارية.

وفيما يخص عملية التحول الرقمي، أكدت السعيد أنه تم ميكنة 230 مكتب خدمة مواطنين بنسبة 74% من المستهدف، كما أشارت السعيد إلى إنجازات الدولة في تطوير نظم المتابعة والتقييم من خلال إنشاء منظومة المتابعة والأداء ومنظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فضلًا عن منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وتناولت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول جائزة التميز الحكومي والتي تم إطلاق احتفالية الدورة الأولي من الجائزة الخميس الماضي مشيرة إلى أن إطلاق الجائزة جاء في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأوضحت السعيد أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة السنوية تمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى موضحة أن التكريم للمتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، موضحة أنه تم تدريب عدد 3699 متدربا وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل إضافية/مكثفة لعدد 1128 متدربا للتدريب على معايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

ولفتت السعيد إلى التدريبات التي حرصت وزارة التخطيط على تقديمها كبرنامج القيادات النسائية، ومنحة كينجز كوليدج، وبرنامج وطني 2030 وغيرها من التدريبات التي جاءت في إطار تحقيق محور بناء القدرات ضمن خطة الإصلاح الإداري.

جدير بالذكر أن قمة صوت مصر هي مبادرة لمساندة الدول العربية بالبرامج والأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتأكيد لدى صناع السياسات الحكومية العربية على تبنّي أهداف التنمية المستدامة وجعلها جزءًا من استراتيجية التنمية الوطنية.

وتتضمن جلسات اليوم الثانى جلسة بعنوان «مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية» ويشارك بها السيد غونتر هيمريش، كبير مستشاري البرنامج الاستراتيجي للأمن الغذائي والتغذية – منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والسيدة ندى العجيزى، وزير مفوض مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربية، الدكتور عبدالسلام ولد احمد المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وعدد من الخبراء.

كما تشهد الجلسات جلسة بعنوان «التحالف الدولى من أجل السلام والتنمية» بمشاركة الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية ورئيس المجموعة الأفريقية الكبرى للمنظمات غير الحكومية، وسفراء منتدى صناع السلام والتنمية بكل من كينيا، ليبيا، المغرب، الصين، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، الصومال، السودان، اليمن، أوغندا يعقبها جلسة «الفرص والتحديات للمدن المستدامة في الوطن العربى» بحضور الدكتور صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء والسيد/ محمد عصفور، المنسق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، المجلس العالمي للأبنية الخضراء، المهندس جوزيف كيرياكوس مدير المشروعات، شركة أوراسكوم للإنشاءات، السيدة سارة البطوطي، مدير عام، شركة EConsult والمهندسة هدى أنور، مدير مشروعات LEED- مجموعة المهندسون الاستشاريون ECG.

ويختتم اليوم الثاني جلساته بجلسة تأتى بعنوان «ثقافة الاستدامة في العالم العربى: التحديات والفرص» كل من الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، السيد محمد الفولي، المدير التنفيذي لشركة باتريوت للاستدامة، الدكتورة شيرين الشواربى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس في مصر، السفيرة شيرين سعد الله المستشار الإقليمي لتعبئة الموارد والشراكة، المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة سينا حبوس مستشار الاستدامة والبيئة مستشار التنمية المستدامة، الهيئة المصرية للرقابة المالية.

وزيرة التخطيط تفتتح «قمة صوت مصر»

وزيرة التخطيط تفتتح «قمة صوت مصر»

وزيرة التخطيط تفتتح «قمة صوت مصر»