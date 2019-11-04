شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب، بالإجماع، وقوفًا، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من 24 أكتوبر الماضي.

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