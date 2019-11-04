شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تواصل مناقشة «تنظيم الأوقاف».. وتستبدل منصب المدير التنفيذي بـ«العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين، على تعديل المادة رقم (9) من مشروع القانون باستبدال المدير التنفيذي بالمدير العام، ليصبح نص المادة بعد التعديل، «يكون للهيئة مدير عام بالدرجة المالية، ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة».

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كما قررت اللجنة، تشكيل لجنة فرعية للنظر في اختصاصات المدير التنفيذي لهيئة الأوقاف، تضم المستشار محمد ربيعي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة، والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، والدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو اللجنة، وللجنة ضم ما تشاء من خبرات من وزارة الأوقاف والهيئة.

و وافقت اللجنة على تعديل المادة (10) باستبدال «رئيس مجلس إدارة الهيئة» بعبارة «المدير التنفيذي للهيئة»، لتنظم المادة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تضمنت الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها، ومتابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، ومتابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وغيرها.

وناقشت اللجنة المادة رقم (11) المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة هيئة الأوقاف مرة على الأقل كل شهر، وصدور قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتمنح وزير الأوقاف حق دعوة المجلس للانعقاد، وحضور جلساته وتكون له الرئاسة.

كما وافقت على المادة رقم (12)، لتنص على أن تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة، وتم استبدال عبارة ثلاثين يوماً بعبارة «خمسة عشر يوماً».