شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقدم للإداريين على البوابة الالكترونية للوظائف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتبت- وفاء يحيى:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، على البوابة الالكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الخاصة والدولية بوزارة التربية والتعليم.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إن الوظائف الإدارية المتاحة على البوابة الالكترونية للوظائف هي: «أمين معمل، وأمين مكتبة، وباحث تنمية، وباحث شؤون عاملين، وباحث قانوني، وسكرتارية، ومحاسب، ومحقق، ومشرف أمن، ومشرف خدمات».

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وأكدت الوزارة أنه يمكن تسجيل طلبات الوظائف إلكترونيا على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الخاصة والدولية عبر الرابط التالي: https://egmoe.org.

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وأكدت ان البوابة التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وأعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم حاليا قيد المراجعة والتحقق.

وقالت الوزارة إنه تتم مراجعة كل مستند رفعه المتقدم بدقة تامة للتأكد من صحته، مشيرة إلى أن أعداد المتقدمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم «مهولة» وبالتالي فمرحلة مراجعة المستندات قد تستغرق بعض الوقت لضمان الدقة اللازمة.