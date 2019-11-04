شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته التفقدية.. محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، الاثنين، شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد «غراب» ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي منذ الصباح الباكر في الشارع لمتابعة أعمال النظافة، ورفع أكوام القمامة أولاً بأول، ومراقبة خطوط سير سيارات الأجرة والسرفيس وضبط المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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كما تفقد المحافظ، إدارة المخازن الرئيسية بمركز ومدينة الزقازيق ومقر الشركة الدولية للنظافة «icc»، مطالباً بإعداد تقرير مفصل عن موقف السيارات الكهنة والسيارات المتواجدة بمقر إدارة المخازن والشركة لاتخاذ اللازم حيالها، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على المال العام.

وخلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق، ضبط محافظ الشرقية سيارتين ملاكي بطريق (الزقازيق-أبوحماد) تسيران عكس الاتجاه، وأمر المحافظ، رجال المرور، بسحب رخصة السيارتين، واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفة، مؤكدا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه المحافظ، مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون تفادياً لوقوع الحوادث.