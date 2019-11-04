شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 42 موظفًا للتحقيق للتقصير في العمل والانصراف دون إذن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إحالة 42 مسؤولا بعدد من الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية للتحقيق بسبب التقصير في العمل والتقاعس عن تنفيذ القانون، وذلك في 9 مراكز وهي «بلقاس، شربين، أجا، ميت غمر، طلخا، المنزلة، منية النصر، بني عبيد، دكرنس»، مع تكليف الشؤون القانونية بالمحافظة بإجراء التحقيقات اللازمة.

حيث قرر المحافظ إحالة فني تنظيم برئاسة مركز الجمالية لعدم استلام إخطارات التعدي من جمعيتي كفر الجمالية والجمالية.

كما قرر المحافظ إحالة مديري الجمعيتين الزراعيتين ببلقاس وبرمبال القديمة لعدم تنفيذ أي قرار إزالة وإحالة مدير جمعية جديدة المنزلة لعدم استكمال سجل المخالفات، ومدير جمعية إخطاب مركز أجا لوجودها مغلقة في أوقات العمل الرسمية .

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وشمل قرار المحافظ إحالة 32 موظفا بعدد من الجمعيات الزراعية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي، وبالتحقيق مع اثنين من العاملين بالجمعية الزراعية بالستايتة التابعة لمركز المنزلة، و3 من العاملين بالجمعية الزراعية بالجمالية، و13 بالجمعيتين الزراعيتين بالصلاحات وميت عدلان بمركز بني عبيد للإنصراف من العمل في أوقات العمل الرسمية بدون سند قانونى.

كما قرر المحافظ إحالة 10 من العاملين بالجمعية الزراعية ومركز الإرشاد بقرية دماص بمركز ميت غمر،و4 من العاملين بالجمعية الزراعية بميت فضالة مركز أجا وذلك للانصراف من العمل بدون إذن رسمي.

جاءت قرارات المحافظ بعد الاطلاع على تقارير إدارة المتابعة بالمرور على المؤسسات الحكومية

يذكر أن محافظ الدقهلية قرر الأسبوع الماضي إحالة 131 مسؤولا وموظفا للتحقيق بعد تقرير إدارة المتابعة بوجود عدد من الوحدات المحلية مغلقة وقت العمل أو عدم حضور الموظفين للنوباتجيات.