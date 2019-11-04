شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان «الطوارئ»: ضروري للظروف التي تمر بها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأكدت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد هو إجراء ضرورى في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

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وثمنت اللجنة- في بيان صحفى بشأن اجتماع اللجنة العامة الاثنين- ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

ورأت اللجنة العامة وبعد تبادل الرأى والمناقشة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية.

كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذي سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.

ونظرت اللجنة في اجتماعها اليوم موضوعين،الأول: يتعلق بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ. واستعرضت اللجنة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس أمس/الأحد/ عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ.