شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أستاذ بجامعة المنصورة بجائزة الابتكار في تشخيص «الشلل الرعاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور محمد مسعد سلامة، الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي بكلية الطب جامعة المنصورة، على المركز الثاني في جوائز مجال الصحة والدواء بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 «قيمة الجائزة 30 ألف جنيه» عن مشروع «تطوير اختبار تشخيصي سريع لمرض الشلل الرعاش.

وبحسب بيان قطاع الدراسات العليات بجامعة المنصورة: «بلغ عدد الجوائز هذا العام 125 جائزة وبلغت القيمة المالية الإجمالية للجوائز ما يقرب من 2 مليون جنية مصري وشملت جوائز تقديرية في صورة 90 ميدالية منهم 30 ذهبية، 30 فضية، 30 برونزية وجوائز نقدية لأفضل الاختراعات والابتكارات، ومشروعات تخرج، ومشروعات في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا، ولأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، وجوائز للمبتكر الصغـــير (أقل من 16 عام)، بالإضافة إلى 7 منح احتضان ومسرعات أعمال بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه مصري.

وأعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أن أكاديمية البحث العلمي ستقدم 6 منح للسفر لستة مبتكرين لتمثيل مصر في معرض جنيف الدولي للابتكار، وتبلغ القيمة المالية لمنح السفر حوالي 500 ألف جنيه مصري.