شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يجري استطلاعًا لحصر الشوارع المتهالكة بالإسكندرية لإدراجها بخطط الرصف العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الكاتب الصحفى، حسنى حافظ، عضو مجلس النواب في الإسكندرية، ما يشبه «استطلاع شعبي» على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمشاركة مستخدمي التواصل الاجتماعى من أهالي دائرته لحصر الشوارع المتهالكة والتى تحتاج إلى أعمال تمهيد ورصف عاجل لإدراجها بخطط الرصف العاجلة للمحافظة.

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وقال «حافظ»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هذة الخطوة الشعبية تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير التنمية المحلية في هذا الصدد بتحديد الشوارع ذات الحالة العاجلة للرصف وذلك لوضع وتحديد خطط الرصف العاجلة عن الاعوام المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٠ و٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث يتم مشاركة الأهالى لموافاته بأسماء الشوارع ذات الحالة العاجلة المطلوب رصفها عن حي وسط وشرق.

وأوضح أن كل نائب على مستوى الاسكندرية مخول له وضع خطة الرصف فيما يتعلق بدائرته ويكون مسؤولا عن تحديد الشوارع الأولى بالرصف لإدراجها في الخطط العاجلة للرصف في المحافظة، وذلك من خلال اجتماع بمحضر رسمى يشارك فيه الاجهزة التنفيذية المعنية ورئيس الحى ومسؤول الطرق والمياة والصرف الصحى كل في نطاقه، حيث يتم تحديد أسماء الشوارع من قبل النائب وليس من خلال موظفوا الأحياء والطرق كما كان في السابق باعتباره لديه دراية تامة بمشاكل دائرته نتيجة الاحتكاك الشعبى المستمر بالأهالى، فضلا عن توقيع مسؤولو مرافق المياه والصرف الصحى والرصف والغاز الطبيعى إقرار بعدم إجراء أعمال حفر في الشارع الذي يتم رصفه قبل مدة لا تقل عن 4 سنوات إلا في حالة الضرورة وإلا تتحمل الجهة المخالفة تكاليف إعادة الشيئ لأصله من جديد.

ولفت إلى أنه تم رصف نحو 120 شارع في حى وسط وشرق أبرزها في مناطق سيدى جابر وكليوباتر والابراهيمية وسبورتنج ومصطفى كامل.