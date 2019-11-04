شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحصل على 100% في السمعة الأكاديمية و99.2 في شبكة البحوث الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم تصنيف QS الإنجليزي بالتعاون مع جامعة الإمارات احتفالية كبرى لتكريم أفضل 50 جامعة عربية، حيث تم تكريم جامعة القاهرة لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، ضمن أكثر من 1000 جامعة عربية شملهم تصنيف QS الإنجليزي لعام 2020.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حصلت على 100% في السمعة الأكاديمية، كما حصلت على 99.9% في سمعة الموظفين، وفي شبكة البحوث الدولية حصلت على 99.2%، كما ارتفع تصنيف الجامعة في أغلب المجالات العلمية في تصنيف QS.

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وأضاف «الخشت» أن تصنيف الجامعة ارتفع في أغلب المجالات العلمية، مؤكدًا أن الجامعة تتعاون مع الجامعات المصرية والعربية والعالمية حتى أصبحت ضمن أفضل 301- 400 جامعة عالمية في تصنيف شنغهاي.

وكانت جامعة القاهرة قد استطاعت خلال العامين الماضيين، أن تتصدر الجامعات المصرية والتقدم على جامعات عالمية كبرى في 9 تصنيفات، لتدخل لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالمية في تصنيف «شنغهاي» 2019، وتتقدم في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، ومؤخرًا أظهرت نتائج تصنيف US-News الأمريكي، تقدم ترتيب جامعة القاهرة 14 مركزًا لتحتل المرتبة 448 عالميًا في التصنيف، وتعد من أفضل 300 جامعة في التوظيف والبحث العلمي في العديد من التصنيفات.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة قد أناب الدكتور أيمن الخطيب مساعد رئيس الجامعة، والدكتور سيد كاسب مدير وحدة التصنيف لتمثيل الجامعة في التكريم، نظرًا لانشغاله بأعمال الجامعة.