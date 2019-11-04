وزير الطيران المدني: لقاء قريب مع "الروس" لاستئناف عودة الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن إعداد لقاء مرتقب مع الجانب الروسي خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة آخر تطورات الطيران الروسي
إلى المطارات السياحية المصرية.
وقال الفريق يونس المصري، خلال احتفالية افتتاح تطوير مبنى 2 في مطار شرم الشيخ الدولي، إن تطوير الإجراءات الأمنية داخل المطارات المصرية بصفة عامة والمطارات السياحية بصفة خاصة، أحدثت طفرات كبيرة في المنظومة الأمنية وتأمين المطارات.
وأعرب وزير الطيران المدني، عن أمله في عودة الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية قريبا.
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