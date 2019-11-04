رئيس صندوق عطاء: رأس المال بلغ 125 مليون جنيه لدعم ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

قال عماد راغب، رئيس مجلس ادارة صندوق عطاء، إن فكرة الصندوق جاءت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة، وقدم الرئيس دعما بـ80 مليون مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وقدمت وزارة الأوقاف 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 مليون جنيه، كما يساهم بنك ناصر بـ٢٠ مليون جنيه.

Advertisements

وأضاف خلال كلمته بحفل إطلاق صندوق الاستثمار الخيري، لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، أن الصندوق بدأ بـ125 مليون جنيه، ونأمل أن يصل إلى 250 مليون جنيه من خلال الاكتتاب، قبل زيادة رأس المال الصندوق إلى مليار جنيه.

وأوضح أن البنك يستهدف في المرحبة الأولى جذب 200 مليون جنيه من عملية الاكتتاب، وسيكون لأي شخص الحق بعد فترة الاكتتاب شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.

ولفت إلى أن عوائد الصندوق تهدف إلى تمويل الهيئات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمة الصحية والاجتماعية ودعم الطلاب بالمدارس والجامعات، إضافة لتمويل القوافل الطبية ومنح القروض الحسنة.