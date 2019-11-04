علاء الغطريفي: لا يجوز للصحفي الاستقصائي القفز على أخلاقيات المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- هاني رجب:

قال الكاتب الصحفي، علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة، إن الصحفي الاستقصائي قد يرتكب جرائم في حق أشخاص أو جهات إذا ما قفز على أخلاقيات المهنة.

واستعرض الغطريفي خلال كلمته بجلسة أخلاقيات استخدام الأدوات في الصحافة الاستقصائية بمنتدى إعلام مصر، اليوم الاثنين، تحقيقا لبي بي سي عن التحرش في غانا ونيجيريا، مؤكدا أن الصحفي دوره كشفي فقط، وليس جهة إدانة.

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وأكد أن الصحفي لا يلجأ لوسائل التخفي في التحقيقات الاستقصائية، إلا بعدما يطرق كل الأبواب، ومن لم يلجأ لطرق الأبواب من الأساس يضطر للجوء للتخفي، مستشهدًا بتحقيق مصنع اللحوم الذي ينتج لانشون مسرطنًا، ونشر في المصري اليوم.

واستعرض الغطريفي أيضا تحقيقا بإحدى القنوات عن التلاعب في مكاتب الصحة في شهادات الميلاد والوفاة في التحقيقات الاستقصائية، مؤكدا أنه على الصحفي التفكير في حجم المخاطر التي يتعرض لها قبل القيام بأي تحقيق.

وشدد على أن الصحفي يجب ألا يكذب أو يغش أو ينتهك خصوصية أو يتجسس على مكالمات الآخرين، وأن الصحفي الاستقصائي لا يجوز أن يكون جهة إدانة ولا يجوز أن يتقمص دور البطل طوال الوقت، لأن دوره الأساسي يقوم على المسئولية المجتمعية.