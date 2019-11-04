الليثي يقدم ورشة "كيف تصنع زاويتك في القصة الصحفية؟" بمنتدى إعلام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالله عويس:

تصوير- علاء أحمد:

قدم الصحفي أحمد الليثي، مدير التحرير بموقع الخليج 365، ورشة بعنوان "كيف تصنع زاويتك الخاصة في القصة الصحفية"، خلال فعاليات اليوم الثاني، من منتدى إعلام مصر، في نسخته الثانية.

Advertisements

وشرح الليثي طريقة تقديم أفكار مميزة من أحداث عادية نمطية مكررة، وضرب عددا من النماذج التي أنتجت موضوعات صحفية مميزة، وتفاعل الحضور مع مقدم الورشة وطرحوا عليه عدة أسئلة، قام بالإجابة عليها تباعا.

وقال إن الظروف الحالية فيما يتعلق بالصحافة وإن كانت دون المطلوب، إلا أن ذلك لا يمنع التحايل على تلك الظروف لتقديم أعمال صحفية جيدة، مشيرا إلى أن دهشة الصحفي بأمر ما هي بداية خيط لقصة مميزة: "ولما الصحفي ميندهش بتبقى دي بداية الفشل".

وأضاف خلال الورشة: "شرف الصحفي أن يكتب.. والأهم طيلة الوقت أن يسأل الصحفي نفسه ما الزاوية، وكيف سيعالجها خلال تناوله لها؟".