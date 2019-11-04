محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عاطل لسرقته محتويات السيارات بعابدين.

وردت معلومات إلي مباحث قسم شرطة عابدين، تفيد بقيام "ع. ا"، 20 سنة، والسابق اتهامه في القضية رقم 6910 لسنة 2019م عابدين "سرقة"، يزاول نشاطا إجراميا في مجال ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج " .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ومن خلال فحص القسم تبلغ لضباط وحدة مباحث القسم من صاحب فندق بتواجد المتهم ضمن نزلاء الفندق.

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انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات واتهماه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.