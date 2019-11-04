ضبط عاطل لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل دفع مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (عاطل مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية) بارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مُستقلا ً (سيارة مُبلغ بسرقتها)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها نظير دفع مبالغ مالية وأقر بقيامه بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بذات الأسلوب.

واعترف بارتكاب واقعة سرقة "سيارة" تم ضبطها بإرشاده بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.